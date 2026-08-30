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Культуромания

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Воронежский русский народный хор стал обладателем Гран-при фестиваля «Русское поле»

Воронежский русский народный хор стал обладателем Гран-при фестиваля «Русское поле»

Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова стал обладателем Гран-при XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле».

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