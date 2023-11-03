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Впереди — ужасный конец: Хазин предрёк скорый переворот элиты

Впереди — ужасный конец: Хазин предрёк скорый переворот элиты

Мировой финансовой элите необходимо осуществить неслыханный по своим масштабам переворот.Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.

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Комментарии
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Галина Соколова
Не мешки ворочать
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9 м.
СЭМЭН Иваницкий
+100500!!!!!!!!!
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9 м.
вага карлито
Ну развязать Гордиев Узел они действительно не  в состоянии! На крайняк  ими  зарезервирована ЯВ! беда для них в том что они понимают что  их самих уничтожат  и авуары финансовые будут не нужны совсем!))Скорее всего  будут растягивать врем я на поиск оптимального решения! Что то найдут непременно!))
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9 м.

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