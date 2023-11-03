Впереди — ужасный конец: Хазин предрёк скорый переворот элиты

вага карлито

Ну развязать Гордиев Узел они действительно не в состоянии! На крайняк ими зарезервирована ЯВ! беда для них в том что они понимают что их самих уничтожат и авуары финансовые будут не нужны совсем!))Скорее всего будут растягивать врем я на поиск оптимального решения! Что то найдут непременно!))