Мировой финансовой элите необходимо осуществить неслыханный по своим масштабам переворот.Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.
Впереди — ужасный конец: Хазин предрёк скорый переворот элиты
Комментарии
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Галина Соколова
Не мешки ворочать
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9 м.
СЭМЭН Иваницкий
+100500!!!!!!!!!
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9 м.
вага карлито
Ну развязать Гордиев Узел они действительно не в состоянии! На крайняк ими зарезервирована ЯВ! беда для них в том что они понимают что их самих уничтожат и авуары финансовые будут не нужны совсем!))Скорее всего будут растягивать врем я на поиск оптимального решения! Что то найдут непременно!))
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9 м.
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