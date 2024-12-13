Николай Цискаридзе допустил введение в театрах дресс-кода

Народный артист России, руководитель Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям», что если бы театры ввели дресс-код, то туда не смогли бы приходить неподобающе одетые люди.
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