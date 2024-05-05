В Тамбовской области в лагерях этим летом отдохнут более 50 тысяч детей

В Тамбовской области летний отдых и оздоровление обеспечат для 51 тысячи детей. Для этого в регионе будет работать 509 организаций отдыха, из которых 27 - стационарные загородные лагеря, а 482 - лагеря, созданные на площадках школ и организаций культуры или спорта.