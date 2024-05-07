ЧТД. Лягушатники Министерство иностранных дел Франции опубликовало в соцсети X скриншоты перечеркнутых красными крестами материалов СМИ и сообщило, что страна не отправляла войска на Украину.
"Ихтамнеты" поехали домой, но есть одно НО...
Комментарии
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vagas Karlito
Надо было еще одну выставку сделать там же где техника! Документы наёмников разложить на столах!))
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3 час.
Олег Aзаров
Лучше пусть сами трупики с документами лежат на земле, против которой они пошли воевать! Нашим воронам будет "угощение из Франции"!!!
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1 час.
Александр Батт
Будут новые шаромыжники.
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4 мин.
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