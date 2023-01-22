Время от времени каждый из вас встречает заголовки в СМИ, которые гласят что-то вроде: "Огромный астероид летит к Земли" или "NASA предсказывает падение астероида"

Время от времени каждый из вас будет встречать в СМИ заголовки, гласящие что-то вроде: «В сторону Земли летит крупный астероид» или «НАСА прогнозирует падение астероида".
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