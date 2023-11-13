Леонардо ДиКаприо отметил 49-летие с Ким Кардашьян, Бейонсе, Кейт Бексинсейл и Ритой Орой

Леонардо ДиКаприо 11 ноября исполнилось 49 лет. В частной резиденции в Беверли-Хиллз актёр устроил вечеринку по случаю своего дня рождения, которую посетили его девушка Виттория Черетти, лучший друг Тоби Магуайр, а также многочисленные звёзды: Бейонсе и Джей Зи, Кейт Бекинсейл, Леди Гага, Рита Ора и Тайка Вайтити, Ким Кардашьян, Снуп Догг, Зои Кравиц и Ченнинг Татум, Оливия Уайлд, Крис Рок, Сальма Хайек и другие.