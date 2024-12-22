В России введут налог на бани и гаражи. Власти уже ищут у граждан незарегистрированные в Росреестре хозпостройки, предупреждают юристы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В России введут налог на бани и гаражи. Власти уже ищут у граждан незарегистрированные в Росреестре хозпостройки, предупреждают юристы.