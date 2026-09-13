Состояние зубов напрямую влияет на здоровье желудка и кишечника

Как зубы влияют на желудок и кишечник — вопрос, который недооценивают многие. Плохое пережёвывание пищи, отсутствие зубов и неудобные протезы могут менять рацион, перегружать пищеварение и ухудшать самочувствие.
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