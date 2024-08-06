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Царьград

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Прорыв дамбы в Приморье: Спасатели призывают к эвакуации

Прорыв дамбы в Приморье: Спасатели призывают к эвакуации

В Дальнереченске в Приморье произошёл прорыв дамбы. Спасатели призывают к эвакуации жителей.Новый прорыв дамбы в России.

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