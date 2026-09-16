Убивал женщин и насиловал детей. С маньяка из «Черного дельфина» взыскивают два миллиона рублей

Убивал женщин и насиловал детей. С маньяка из «Черного дельфина» взыскивают два миллиона рублейСудебные приставы уже три года не могут взыскать почти два миллиона рублей с «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийства женщин и изнасилования детей.
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