Убивал женщин и насиловал детей. С маньяка из «Черного дельфина» взыскивают два миллиона рублей

Убивал женщин и насиловал детей. С маньяка из «Черного дельфина» взыскивают два миллиона рублейСудебные приставы уже три года не могут взыскать почти два миллиона рублей с «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийства женщин и изнасилования детей.