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  • Eduard
    Захватите эту трубу и платить не понадобится!Третью сторону не...
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    Скорее всего это отвлечение от истинной цели, до инаигурации Трампа захватить любую территорию исторической России - ...Идущие на смерть ...
  • Ильдус Мамлеев
    Чушь какую то пишут! Развернули штыки и пошли убивать свои заград отряды, какая разница когда и за что сдохнут.Идущие на смерть ...

На пенсию попасть все труднее: к чему россиянам готовится в будущем – изменения в пенсионной системе озвучила Голикова

На пенсию попасть все труднее: к чему россиянам готовится в будущем – изменения в пенсионной системе озвучила Голикова

На пенсию попасть все труднее: к чему россиянам готовится в будущем – изменения в пенсионной системе озвучила Голикова Ольга БезродняяС первого января 2025 года в России стартует целый ряд значительных реформ, касающихся пенсионной системы.

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