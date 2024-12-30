Дмитрий Чубашенко: "Нужен мораторий на голосование граждан Молдовы за границей"

В Молдове необходимо ввести мораторий на голосование граждан нашей страны на избирательных участках за границей, поскольку этот процесс проводится властями без контроля со стороны оппозиции, и при таких условиях у оппозиционных партий нет шансов победить на предстоящих парламентских выборах в 2025 году.