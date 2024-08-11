Москалькова обратилась в ООН после атаки ВСУ на Курскую область

Омбудсмен Москалькова призвала ООН осудить атаки ВСУ на Курскую область Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область.