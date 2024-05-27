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Автоэксперт Сажин объяснил, почему убрать передвижные камеры фиксации нарушений не получится

Автоэксперт Сажин объяснил, почему убрать передвижные камеры фиксации нарушений не получится

В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий использование передвижных и мобильных камер фотовидеофиксации для автоматического выявления и наложения штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения.

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