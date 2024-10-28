Забытые концепты: Renault Eolab

Журналисты немедленно прозвали Renault Eolab «Clio за миллиард евро». Концептов тогда построили два: один блистал на парижском автосалоне, а другой выглядел попроще, но вобрал в себя все перспективные технологии для снижения расхода топлива.
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