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Врач Дымчикова: если чихать, прикрывая нос, могут лопаться микрососуды головы

Врач Дымчикова: если чихать, прикрывая нос, могут лопаться микрососуды головы

Чихание — это естественная защитная реакция организма на попадание раздражителей в полость носа. При этом, если чихать, прикрывая нос рукой, можно нанести своему здоровью серьезный вред, рассказала "Газете.

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