Хотите повоевать с Россией?

Валерий Панов В США заявили, что не позволят РФ одержать победу в конфликте на Украине США — «самая могущественная страна на Земле», заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне.
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