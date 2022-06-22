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В Минобороны Литвы резко высказались на "намеки" России о блокировании литовских портов

В Минобороны Литвы резко высказались на "намеки" России о блокировании литовских портов

Глава оборонного ведомства Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что следует разделять воинственную риторику Москвы и возможную реальную реакцию на введенное Литвой ограничение железнодорожного транзита товаров в Калининградскую область.

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