Шурыгин: ВСУ готовятся к проведению операции по прорыву в Брянскую область

СЗ

Сергей Захаров

Вот читаю новости про сво и думаю если я старый человек понимаю после всех высказываний запада и сша всяких белицких что наберём сил поможэм Украине оружием после перемирия ударим по России снова идойдем до Москвы так чего ждём? Когда ударят? Или когда напичкает запад их оружием до усрачки всем ясно что надо сделать так чтоб некому было поставлять то оружие и воевать непридеца с западом незаково им будет заступаца небудет причины ас другими мы невоюем