Judge Freezes Border Wall In Big Bend, A Sector Covering A Quarter Of The Border But Just 1-3% Of Apprehensions A federal judge in El Paso on Friday halted border wall construction across Texas's Big Bend region, a stretch of the frontier that accounts for only a sliver of illegal crossings.
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