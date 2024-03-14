Идея привязать отсрочку от мобилизации к уровню дохода привела к спорам в Раде

Глава оборонного комитета Верховной Рады Украины Александр Завитневич раскритиковал идею связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты, отметив, что подобное решение может разделить общество на богатых и бедных и добавив, что чиновникам нужно быть «осторожными в том, как мы об этом говорим».