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Египетский «Аль-Ахли» первым в истории вышел в 1/2 финала КЧМ 6 раз. Клуб никогда не играл в финале

Египетский «Аль-Ахли» первым в истории вышел в 1/2 финала КЧМ 6 раз. Клуб никогда не играл в финале

Египетский клуб стал первым в истории, кому удалось сделать это. При этом «Аль-Ахли» ни разу не пробивался в финал турнира.

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