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Регион 29

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В Мезени начато строительство биотопливной котельной мощностью 3 МВт

В Мезени начато строительство биотопливной котельной мощностью 3 МВт

На площадке залит фундамент, возводятся конструкции здания и армируется бункер-склад «живое дно», предотвращающий слеживание сыпучего топлива.

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