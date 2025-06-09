Царьград Россия стремится передать Украине 6000 тел мёртвых боевиков ВСУ. Русская журналистка Мария Ахметова пояснила, что таким образом мы пытаемся соблюсти последнее право мёртвых солдат украинской армии.
Последнее право мёртвых боевиков ВСУ: Зачем русские хотят передать Киеву тела?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо нашему правительству предупредить бывшую Украину через ООН и НАТО в том , что если будет отказано РФ в ближайшее время в передаче по договору мёртвых , замороженных тел военных ВСУ погибших в зоне боевых действий , то они будут доставлены способом десантирования на город Киев с военных самолётов и собирать и захоранивать их придётся населению своими силами . Фото- и видео- документы в таком случае будут предъявлены и переданы при встрече членами независимых стран комиссии в ООН и МУС по расследованию преступлений , совершённых преступным режимом Порошенко и Зеленского и Радой . Копии же этих документов по совершённых хунтой преступлений и злодеяний останутся в России и разосланы по всем странам мира во множестве как доказательства , чтобы говорили неверующим , что войны ВОВ и СВО выиграли именно Советский Союз и Россия , а не НАТО в полном составе , которые были на самом деле их инициаторами подготовки и проведения руками украинцев . Думается , что доказательств хватит в их Участии и откровенной помощи и тех и других .
Ответить
5 час.
В К
Загрузить эти трупешники в ТУ 160 вместо бомб, и сбросить в центре куева!
Ответить
5 час.
Вячеслав Карюкалов
Действительно.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии