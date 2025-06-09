Последнее право мёртвых боевиков ВСУ: Зачем русские хотят передать Киеву тела?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Надо нашему правительству предупредить бывшую Украину через ООН и НАТО в том , что если будет отказано РФ в ближайшее время в передаче по договору мёртвых , замороженных тел военных ВСУ погибших в зоне боевых действий , то они будут доставлены способом десантирования на город Киев с военных самолётов и собирать и захоранивать их придётся населению своими силами . Фото- и видео- документы в таком случае будут предъявлены и переданы при встрече членами независимых стран комиссии в ООН и МУС по расследованию преступлений , совершённых преступным режимом Порошенко и Зеленского и Радой . Копии же этих документов по совершённых хунтой преступлений и злодеяний останутся в России и разосланы по всем странам мира во множестве как доказательства , чтобы говорили неверующим , что войны ВОВ и СВО выиграли именно Советский Союз и Россия , а не НАТО в полном составе , которые были на самом деле их инициаторами подготовки и проведения руками украинцев . Думается , что доказательств хватит в их Участии и откровенной помощи и тех и других .