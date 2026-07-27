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Самой популярной спортивной трансляцией на российском телевидении за всю историю стал финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной

Самой популярной спортивной трансляцией на российском телевидении за всю историю стал финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной

Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек.Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, показали вместе с Super Heavy и StarshipТрансляция финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной стала самой популярной на российском телевидении за всю историю измерений, о чем «Коммерсанту» рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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