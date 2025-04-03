История возникновения сервиса доставки пиццы

Ежедневно сотни людей используют доставку пиццы в Симферополе и других городах России. Популярные сервисы позволяют освободиться от длительной готовки на кухне, сытно поужинать и провести время в кругу приятной компании.
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