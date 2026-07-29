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Происшествия

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Военные следователи СК России продолжают устанавливать украинских военнослужащих, причастных к совершению террористических актов на территории Курской области

Военные следователи СК России продолжают устанавливать украинских военнослужащих, причастных к совершению террористических актов на территории Курской области

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 25 отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (в/ч А4640) солдата Александра Коробенко.

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