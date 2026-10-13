Остров Бали накрыл топливный кризис

Топливный кризис достиг индонезийского острова Бали, на многих АЗС закончились запасы бензина. Об этом сообщает местный портал DetikBali.
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