Почему Маску не дадут офис рядом с Трампом 

Глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлс, которую президент Дональд Трамп назвал «ледяной девой», выступила против открытия штаб-квартиры Департамента эффективности правительства (DOGE) в западном крыле Белого дома, пишет The Times.
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