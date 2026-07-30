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Медведев заявил о необходимости обязательно довести до суда дела о преступлениях ВСУ

Медведев заявил о необходимости обязательно довести до суда дела о преступлениях ВСУ

Действия ВСУ, украинских националистов должны получить не только процессуальную оценку, но и стать предметом полноценных уголовных разбирательств по аналогии с послевоенными судами над нацистами Третьего рейха.

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