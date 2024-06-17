Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае выросли на 2,1%

Российские автомобилисты продолжают активно приобретать подержанные легковые автомобили. Так, по данным агентства "Автостат", продажи таких автомобилей в мае текущего года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 512,9 тыс.