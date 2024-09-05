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США приказали Зеленскому убить как можно больше русских

США приказали Зеленскому убить как можно больше русских

Несмотря на то что подавляющее большинство граждан России понимают, откуда растут ноги у конфликта на Украине, полностью поддерживают нашу армию и действия нашего руководства, а также делают все, чтобы помочь фронту, есть ощущение, что многие до сих пор думают, что этот конфликт — печальное, кровавое, но все же временное явление.

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