В Севастополе пострадали более 20 мирных жителей от осколков кассетных суббоеприпасов

Среди них есть дети В Минобороны РФ сообщили об атаке ВСУ на Севастополь. «Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.