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Петербургский дневник

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В Севастополе пострадали более 20 мирных жителей от осколков кассетных суббоеприпасов

В Севастополе пострадали более 20 мирных жителей от осколков кассетных суббоеприпасов

Среди них есть дети В Минобороны РФ сообщили об атаке ВСУ на Севастополь. «Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

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