«Знаем поименно»: директор ФСБ пообещал возмездие организаторам терактов в России

Российские спецслужбы обладают информацией об организаторах террористических акций. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем телеграм-канале.