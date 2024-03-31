«Знаем поименно»: директор ФСБ пообещал возмездие организаторам терактов в России

Российские спецслужбы обладают информацией об организаторах террористических акций. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем телеграм-канале.
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