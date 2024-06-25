Авиаэксперт Гусаров: новые авиасанкции ЕС не затронут обычных россиян

Новый 14-й пакет санкций против России, утвержденный Советом Европейского союза, вводит запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах российских граждан или компаний, однако это не коснется обычных россиян.
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