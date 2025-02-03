Российский ТЭК: трудный путь к технологическому суверенитету

Высокая роль импорта в российском ТЭКе — типичный феномен, наблюдающийся и в других отраслях, — уходит корнями в период перехода к либеральной экономике, возвышения идей рынка, глобализации и международного распределения труда.
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