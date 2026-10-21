Инициатива призвана не просто утилизировать или продавать изъятый транспорт, а дать ему общественно полезную функцию Депутаты от КПРФ выступили с предложением безвозмездно передавать конфискованные автомобили государственным и муниципальным учреждениям, включая сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.