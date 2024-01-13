Йемен только повод, цель – Саудиты и Суэцкий канал

Вечером ложишься спать в мире, а утром просыпаешься и третья мировая.)) Прям чувствуешь, как появляется симпатия к безумным высказываниям Жириновского, от которых раньше воротило – умный человек оказывается был, дело, ёпрст, говорил.
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