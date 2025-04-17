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    Балу- так Захарова и есть "говорящая голова" МИД, которая по факту ничего там не решает, только озвучивает мнение. Та...Последнее предупр...
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Последнее предупреждение России Германии

Россия будет расценивать любой удар крылатыми ракетами TAURUS по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины▪️Мерцу нужно уяснить это, подчеркнула официальный представитель МИД России Захарова.

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Комментарии
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Балу -
Да ладно?... И что?... Опять будем заявлять, что &quot;Россия оставляет за собой право&quot; на что-то?... А почему-бы прямо не сказать, что в случае нанесения удара германскими ракетами по российским территориям Россия &quot;применит свои средства поражения&quot; и приложить длинный список немецких объектов?... Сколько уже Захарова будет сопли жевать и корчить из себя суперпупер говорящую голову?...
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1 час.
Serg
уже на Карте Европы негде новую &quot;красную линию&quot; рисовать, Предыдущими красными линиями исчерчена.
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1 час.
S
Serg
Балу- так Захарова и есть &quot;говорящая голова&quot; МИД, которая по факту ничего там не решает, только озвучивает мнение. Так же как Вовк в МВД.
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1 час.
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