Россия будет расценивать любой удар крылатыми ракетами TAURUS по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины▪️Мерцу нужно уяснить это, подчеркнула официальный представитель МИД России Захарова.
Последнее предупреждение России Германии
Комментарии
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Балу -
Да ладно?... И что?... Опять будем заявлять, что "Россия оставляет за собой право" на что-то?... А почему-бы прямо не сказать, что в случае нанесения удара германскими ракетами по российским территориям Россия "применит свои средства поражения" и приложить длинный список немецких объектов?... Сколько уже Захарова будет сопли жевать и корчить из себя суперпупер говорящую голову?...
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1 час.
Serg
уже на Карте Европы негде новую "красную линию" рисовать, Предыдущими красными линиями исчерчена.
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1 час.
S
Serg
Балу- так Захарова и есть "говорящая голова" МИД, которая по факту ничего там не решает, только озвучивает мнение. Так же как Вовк в МВД.
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1 час.
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