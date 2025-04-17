Последнее предупреждение России Германии

Балу -

Да ладно?... И что?... Опять будем заявлять, что "Россия оставляет за собой право" на что-то?... А почему-бы прямо не сказать, что в случае нанесения удара германскими ракетами по российским территориям Россия "применит свои средства поражения" и приложить длинный список немецких объектов?... Сколько уже Захарова будет сопли жевать и корчить из себя суперпупер говорящую голову?...