МИД: Киев при поддержке Запада сделал всё, чтобы «похоронить» Минские соглашения

Киев при попустительстве и поддержке стран Запада сделал всё, чтобы «похоронить» Минские соглашения. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с десятилетием со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».