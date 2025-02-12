МИД: Киев при поддержке Запада сделал всё, чтобы «похоронить» Минские соглашения

Киев при попустительстве и поддержке стран Запада сделал всё, чтобы «похоронить» Минские соглашения. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с десятилетием со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
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