Осечка «Зенита», феерия Глушенкова и суперсейвы Сафонова: чем запомнился 1-й тур РПЛ, помимо матчей столичных грандов

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» и впервые с 2016 года не смог взять верх в первом матче чемпионата России по футболу, а «Краснодар» лишь благодаря феноменальной игре Матвея Сафонова сумел избежать поражения в противостоянии с «Факелом».