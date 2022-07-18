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Осечка «Зенита», феерия Глушенкова и суперсейвы Сафонова: чем запомнился 1-й тур РПЛ, помимо матчей столичных грандов

Осечка «Зенита», феерия Глушенкова и суперсейвы Сафонова: чем запомнился 1-й тур РПЛ, помимо матчей столичных грандов

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» и впервые с 2016 года не смог взять верх в первом матче чемпионата России по футболу, а «Краснодар» лишь благодаря феноменальной игре Матвея Сафонова сумел избежать поражения в противостоянии с «Факелом».

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