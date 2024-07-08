Смоленская Администрация ищет деньги на ремонт Владимирской набережной

Проектно-сметная документация готова Смоляне вновь, и явно не в последний раз, обратились к представителям администрации областного центра с просьбой привести в порядок Владимирскую набережную, которая с каждым годом все больше разрушается.
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