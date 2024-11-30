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За рулем

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В Формуле-1 появится новая команда!

В Формуле-1 появится новая команда!

Долгое время структура команд в «Королевских автогонках» была устоявшейся – коллективы могли менять титульных спонсоров, названия и даже собственников, но по сути оставались прежними, а количество их ограничивалось десятью.

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