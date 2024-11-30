В Формуле-1 появится новая команда!

Долгое время структура команд в «Королевских автогонках» была устоявшейся – коллективы могли менять титульных спонсоров, названия и даже собственников, но по сути оставались прежними, а количество их ограничивалось десятью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии