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  • Alex
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Соцфонд разъяснил, изменится ли пенсия при переезде из Крайнего Севера

Северянам рассказали, изменится ли размер пенсии, если переехать из районов Крайнего Севера. Это зависит от того, по какому основанию установили увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности, разъяснили в СФР.

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