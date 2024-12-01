ГЕРОФАРМ объявил о регистрации биоаналога орфанного препарата Ромиплостим

Вывод лекарственного средства в гражданский оборот запланирован на декабрь 2024 года. Препарат Ромиплостим от ГЕРОФАРМ будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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