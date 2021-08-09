Стратегический успех: в Совфеде согласована концепция просемейной трансформации Семейного кодекса

Граждане России, радеющие за защиту традиционных ценностей, хорошо помнят яростную информационно-правовую схватку между консервативным просемейным лагерем и прозападными ювенальщиками – противостояние между законопроектом «7С» (долгосрочными наработками по защите семьи от команды экспертов во главе с сенатором Еленой Мизулиной) и законопроектом «2К» (творением сенатора Андрея Клишаса, депутата Павла Крашенинникова и его правой руки секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, учреждающее экспресс-суды по изъятию детей с полицией).