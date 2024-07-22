БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турецко-сирийские переговоры: тернистый путь к примирению соседей

Турецко-сирийские переговоры: тернистый путь к примирению соседей

28 июня президент Эрдоган допустил возможность возобновления дипотношений Турции и Сирии, заверив, что у его страны нет цели вмешиваться во внутренние дела соседа.

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