Больше вреда, чем пользы: чем опасны домашние маски для кожи

Разбираем серьезные ошибки в уходе за лицом вместе с нашим экспертом.фото: freepik.com/kamranaydinovВ погоне за натуральной красотой и экономией денежных средств многие люди обращаются к домашним рецептам масок и скрабов.
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