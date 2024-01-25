Главнокомандующий британской армии предупреждает о начале войны НАТО с Россией: зачем

Генерал Сандерс заявил, что сил армии будет недостаточно, поэтому британцам грозит призыв.Главнокомандующий британской армии предупреждает о начале войны НАТО с Россией, генерал Сандерс заявил, что сил армии будет недостаточно, поэтому британцам грозит призыв, сообщает Independent.
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