Главнокомандующий британской армии предупреждает о начале войны НАТО с Россией: зачем

Генерал Сандерс заявил, что сил армии будет недостаточно, поэтому британцам грозит призыв.Главнокомандующий британской армии предупреждает о начале войны НАТО с Россией, генерал Сандерс заявил, что сил армии будет недостаточно, поэтому британцам грозит призыв, сообщает Independent.